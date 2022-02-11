Подпольных оружейников задержали в 20 регионах РФ

Подозреваемых в причастности к работе подпольных ружейных мастерских задержали правоохранители в 20 российских регионах. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

"Пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Спецоперации по пресечению работы подпольных оружейников прошли в Москве и Подмосковье, а также в Дагестане, Ингушетии, Крыму, Северной Осетии, Якутии, на Кубани, в Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.

В ходе проведённых мероприятий правоохранители изъяли 274 единицы произведённого в РФ и за рубежом огнестрельного оружия, в том числе четыре пулемёта, 18 автоматов, шесть пистолетов-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, а также более 17 кг взрывчатки, 176 гранат и 169 артиллерийских снарядов.

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