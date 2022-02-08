К повреждению картины ученицы Малевича Анны Лепорской на выставке в екатеринбургском "Ельцин Центре" оказался причастен охранявший здание сотрудник ЧОП. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
"В ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин Центра", — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Ранее в МВД Свердловской области сообщили о задержании подозреваемого в повреждении картины ученицы Малевича.
"Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителями МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведёт себя достаточно агрессивно", — заявили в ведомстве.
Сообщается, что подозреваемый пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне Лепорской. Ущерб от повреждения картины оценили в 250 тысяч рублей.
По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".
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