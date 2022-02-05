Пьяная американка ударила ножом жителя Одинцово: "Я её простил"

Житель Одинцово, которого гражданка США ударила ножом во время распития спиртных напитков, заявил, что не держит зла на нетрезвую подругу и "давно её простил".

Как рассказал мужчина, пьяная ссора произошла ещё в ноябре прошлого года в квартире одного из домов на Можайском шоссе. В ходе "посиделок" мужчина и иностранка повздорили, женщина избила "оппонента" и ударила ножом.

"Претензий к ней никаких не имею, так как это произошло, когда мы оба были немного выпившие, ну и слово за слово — так получилось. Я её давно простил", — рассказал пострадавший в беседе с Телеканалом "360".

Мужчина сначала обратился в полицию, но потом решил её простить. Тем временем женщина пыталась покинуть Россию и купила билет в Америку. Правоохранительные органы задержали иностранку в аэропорту Шереметьево. Одинцовский городской суд Московской области 2 февраля арестовал американку на два месяца и поместил её в СИЗО.

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