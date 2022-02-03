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Автор Ирина Гусакова

В Петербурге задержали "жениха" проворовавшегося экс-помощника Андрея Курпатова

Происшествия

В Северной столице задержали возлюбленного экс-помощника психолога Курпатова — Алексея Прорешного. Мужчину доставили в УМВД Санкт-Петербурга по подозрению в мошенничестве и организации преступной схемы вывода денег.

По мнению следствия, бывший помощник Курпатова Алексей Иевский переводил деньги со счетов компании "Онлайн продакшн", которая занимается обучающими курсами знаменитого психолога, на счет ИП Прорешного, специально созданный для этих целей. Подобную аферу следователи расценили как мошенничество.

Следственный комитет

Напомним, что Алексей Прорешный в прошлом году проходил как свидетель в уголовном деле, которое возбудили против Алексея Иевского. Курпатов обвинил своего сотрудника в краже

  • автомобиля,
  • дорогих часов,
  • ювелирных украшений,

также он уличил Иевского в махинациях с недвижимостью.

В 2020 году Курпатов попросил своего помощника купить внедорожник за 9,3 млн рублей, но предприимчивый Иевский оформил автомобиль не на шефа, а на себя, когда же обман вскрылся, Иевский нисколько не стушевался, наоборот, он отказался возвращать имущество и деньги, ведь по документам-то машина его.

Теперь же в уголовном деле открылась новая глава — "жених" Иевского Алексей Прорешный, оказывается, был серым кардиналом в этом криминальном спектакле. Во время обыска оперативники нашли документы, подтверждающие заключение брака в Португалии Иевского с Прорешным. Проверив деятельность ИП загадочного "жениха", они выяснили, что через счета этого ИП прошло немало денег со счетов компании "Онлайн продакшн" — десятки миллионов по фиктивным договорам.

Иевский даже стал шантажировать Курпатова, мол, он готов продать компанию и права на лекции конкурентам. Однако психолог помешал реализовать план своего помощника: он подал заявление о краже, после чего Иевского арестовали. На данный момент горе-помощнику грозит 10 лет тюремного заключения, также ему придется выплатить штраф в 1 млн рублей.

Автор: Ирина Гусакова
Темы мошенничество уголовное дело
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В Петербурге задержали "жениха" проворовавшегося экс-помощника Андрея Курпатова
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