Муж выстрелил в шею жене-сотруднице МВД в Подмосковье. Говорит: случайно

Обстоятельства ранения сотрудницы МВД выясняют правоохранители в Московской области.

По информации регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл 21 января в городе Подольске. В местную больницу поступила 28-летняя горожанка с ранением шеи.

Согласно предварительным данным следователей, муж женщины случайно выстрелил в неё из травматического пистолета, когда чистил его.

В региональном управлении МВД сообщили, что пострадавшая является сотрудницей полиции Подольска. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, муж раненой горожанки — начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД РФ.

В настоящее время полиция и СКР региона начали проверки в связи с инцидентом в Подольске. Проводится осмотр места происшествия, следователи опрашивают родственников пострадавшей.

Ход проверки по факту ранения сотрудницы МВД взяла на контроль прокуратура Московской области.

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