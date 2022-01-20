На Кубани военнослужащий дал пощёчину памятнику спецназовцам ГРУ

Правоохранители арестовали солдата-срочника из Чечни, который дал пощёчину памятнику спецназовцам ГРУ в Краснодарском крае. На солдата заведено уголовное дело по факту реабилитации нацизма, сообщил адвокат Алексей Аванесян.

В январе текущего года в Сети была размещён видеоролик, на котором призывник бьёт памятники двум воинам, демонстрирует на них борцовские навыки и пинает скульптуры ногами. Слышно, как смеются сослуживцы солдата, некоторые из которых попали на видео. Известно, что инцидент произошёл на территории воинской части под Горячим Ключом в Краснодарском крае. Один из военнослужащих опубликовал видеозапись в Instagram, однако потом удалил ролик, но он быстро успел распространиться в соцсетях. В пресс-службе Южного военного округа подтвердили, что в записи фигурирует солдат из республики Северного Кавказа.

По словам адвоката Аванесяна, он будет защищать молодого человека в суде по делу о реабилитации нацизма. Соответствующая статья УК РФ предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследованием дело занимается следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону.

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