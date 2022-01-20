EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

На Кубани военнослужащий дал пощёчину памятнику спецназовцам ГРУ

Происшествия

Правоохранители арестовали солдата-срочника из Чечни, который дал пощёчину памятнику спецназовцам ГРУ в Краснодарском крае. На солдата заведено уголовное дело по факту реабилитации нацизма, сообщил адвокат Алексей Аванесян.

На Кубани военнослужащий дал пощёчину памятнику спецназовцам ГРУ

В январе текущего года в Сети была размещён видеоролик, на котором призывник бьёт памятники двум воинам, демонстрирует на них борцовские навыки и пинает скульптуры ногами. Слышно, как смеются сослуживцы солдата, некоторые из которых попали на видео. Известно, что инцидент произошёл на территории воинской части под Горячим Ключом в Краснодарском крае. Один из военнослужащих опубликовал видеозапись в Instagram, однако потом удалил ролик, но он быстро успел распространиться в соцсетях. В пресс-службе Южного военного округа подтвердили, что в записи фигурирует солдат из республики Северного Кавказа.

По словам адвоката Аванесяна, он будет защищать молодого человека в суде по делу о реабилитации нацизма. Соответствующая статья УК РФ предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследованием дело занимается следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Солдат дал пощёчину памятнику погибшим воинам - его обвинили в реабилитации нацизма
Автор: Игорь Рябов
Темы уголовное дело
Новости
Олег Басилашвили рассказал, как себя чувствует
На Кубани военнослужащий дал пощёчину памятнику спецназовцам ГРУ
Лукашенко рассказал, какую его просьбу не выполнил Путин
Эксперт счёл нагнетанием напряжённости угрозы запрета операций с долларом для РФ
Учёные США: люди миллионами умирают от бактерий, устойчивых к антибиотикам
Песков высказался по поводу отказа Поклонской стать послом в Кабо-Верде
Разин обратился к покойному сыну в день его рождения: "Мы тебя очень любим"
В США представили новый проект санкций против России
"Сильная Россия" просит Мишустина помочь в установке памятника академику Басову
Мурашко заявил о росте числа повторных случаев COVID-19 в РФ из-за "омикрона"
Последние материалы
Олег Басилашвили рассказал, как себя чувствует
На Кубани военнослужащий дал пощёчину памятнику спецназовцам ГРУ
Лукашенко рассказал, какую его просьбу не выполнил Путин
Эксперт счёл нагнетанием напряжённости угрозы запрета операций с долларом для РФ
Учёные США: люди миллионами умирают от бактерий, устойчивых к антибиотикам
Окрашивание прошло не так: как исправить неудачный эксперимент с волосами
Песков высказался по поводу отказа Поклонской стать послом в Кабо-Верде
Путин гениально выбрал время для "новой Ялты"
Разин обратился к покойному сыну в день его рождения: "Мы тебя очень любим"
В США представили новый проект санкций против России
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели

Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.

Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русском и казахском языках
Мир. Новости мира
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русском и казахском языках
Политика. Новости и аналитика
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
Мир. Новости мира
ИноСМИ: Путину нужна не Украина, а весь мир
Любовь Степушова Путин гениально выбрал время для "новой Ялты" Любовь Степушова Ирина Шлионская Как вычислить стукача в рабочем коллективе? Ирина Шлионская Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Песков высказался по поводу проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Политика. Новости и аналитика
Песков высказался по поводу проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников