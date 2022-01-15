В Севастополе нашлась 14-летняя школьница, которая пропала ещё 27 декабря. Сообщается, что в день исчезновения девочка пропала после того, как вышла из школьного автобуса. Об этом пишет РИА Новости.
Выяснилось, что пропавшая всё это время жила у пенсионера, который согласился приютить её на время после того, как она сама об этом настойчиво попросила.
"Оперативникам удалось установить местонахождение. Оказалось, что все время со дня своего исчезновения она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района. По словам пенсионера, он приютил девочку на некоторое время после ее настойчивых просьб. Причиной ухода из дома, как рассказала сама несовершеннолетняя, стали внутрисемейные конфликты и отсутствие взаимопонимания с матерью", — сообщили в пресс-службе Севастопольского отделения УМВД РФ.
Найденная школьница была отправлена в социальный приют для детей и подростков для работы с педагогами и психологами.
В УМВД уточнили, что за время своего отсутствия пропавшая несовершеннолетняя девочка не стала жертвой преступления.
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