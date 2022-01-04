На Кубани инспектор ДПС скончался после попадания фейерверка в голову

В Краснодарском крае умер 35-летний сотрудник ДПС Юрий Зинченко. Ему в голову прилетела петарда, которую запустил казак-дружинник Сергей Беспалый. Информацию подтвердили представители Главного управления МВД РФ по региону.

В ночь с 31 декабря на 1 января из-за фейерверка Зинченко упал и потерял сознание. Инспектора ДПС увезла "скорая". Врачи боролись за жизнь пациента с черепно-мозговой травмой два дня, но у них не получилось его спасти. На данный момент правоохранители проводят проверку. Об этом рассказали в Telegram-канале "112".

"Первого января около 00.05 в дежурную часть ОМВД России по Кущевскому району поступило сообщение о том, что во время несения службы инспектор ДПС ОР ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Кущевскому району получил травму от попадания петарды в голову", — сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону для РИА Новости.

Ранее доктор химических наук Дмитрий Мустафин предостерёг россиян от использования пиротехники. По информации эксперта, в петардах и бенгальских огнях содержатся опасные вещества, из-за которых у человека может развиться рак.

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