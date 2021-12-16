Химик: фейерверки и бенгальские огни могут спровоцировать развитие рака

Доктор химических наук Дмитрий Мустафин напомнил, что в состав фейерверков, бенгальских огней и салютов входят вещества, которые могут вызвать рак. По его словам, они в составе пиротехники "отвечают" за цвет.

"Фейерверки, петарды, бенгальские огни — это всё разработки военных специалистов. Состав пороха — это нитрат калия, уголь и сера. Примерно такой же состав у современных пиротехнических средств", — отметил специалист.

"Чтобы сделать голубой фейерверк, обычно добавляют соединения меди — известно, что они могут вызывать онкологические заболевания", — сказал Дмитрий Мустафин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Если же огни сверкают зелёным цветом, то в составе находится нитрат бария, который негативно сказывается на работе дыхательной системы.

Мустафин предупредил, что бенгальские огни не нужно зажигать над праздничным столом. "Продукты неполного сгорания от бенгальских огней будут сыпаться на продукты питания, на торт, на стол. Ничего хорошего нет, если вы эти частички твердые будете принимать в организм", — сказал доктор химических наук.

Между тем, экологи рассказали, как встретить Новый год, лишний раз не засоряя природу.

Во-первых, приготовить надо столько еды, чтобы осталось как можно меньше недоеденного. Чтобы потом остатки пищи не попадали на мусорные полигоны.

Во-вторых, не рекомендуется использовать одноразовые тарелки, стаканы, вилки и ложки. В-третьих, гирлянду для ёлки лучше приобрести светодиодную, а игрушки сделать из подручных материалов.

В-четвёртых, лучше сообщить, какой подарок хотите получить. А если сами не знаете, что подарить, то самым экологичным будет перевод денег на карту, сообщает "Российская газета".