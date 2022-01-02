Уголовное дело завели после смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области

В Рязанской области правоохранители возбудили уголовное дело в связи со смертельным ДТП с участием междугороднего автобуса.

По информации регионального управления МВД, дело завели по статье РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Инцидент произошёл 2 января в 5.45 на 277-м километре трассы Р22 "Каспий" неподалёку от села Вослебово Скопинского района.

Там автобус Neoplan, следовавший из Москвы через Рязанскую область в Астрахань, врезался в опору железнодорожного моста.

В результате аварии погибли пять человек, в том числе водитель автобуса. Пострадал 21 пассажир, в том числе двое несовершеннолетних.

В настоящее время на месте аварии работают правоохранители. Туда прибыл врио начальника УМВД по Рязанской области Дмитрий Григорьев. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Областная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с происшествием на 277-м километре трассы Р22 "Каспий". Кроме того, она взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту ДТП.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.