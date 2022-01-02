Шесть человек погибли и ещё 14 пострадали в аварии в Рязанской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального УМВД.
Согласно информации автобус ехал из Москвы в Астрахань.
"Рейсовый автобус "Неоплан", который двигался со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору ж/д моста, в результате чего шесть человек погибли и 14 пострадали", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Почему водитель допустил столкновение с опорой, выясняют следователи. Возраст погибших и о состоянии пострадавших, пока не сообщается.
Ранее Pravda. Ru писала о массовом смертельном ДТП в Башкирии. Там на трассе Уфа-Оренбург столкнулись 30 автомобилей. В результате аварии один человек погиб, ещё пятеро пострадали.
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