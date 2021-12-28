21-летний россиянин 11 лет проведёт в белорусской тюрьме за экстремизм

Минский суд приговорил гражданина России Егора Дудникова к одиннадцати годам лишения свободы.

21-летний россиянин является администратором Telegram-канала "Подразделения гражданской самообороны Беларуси", который в стране считается экстремистским.

Дудников был задержан в мае в Минске, куда он переехал из России осенью 2019 года. Согласно расследованию, с января 2021 года он в своём чате Telegram "занимался разжиганием социальной ненависти на основе профессиональной принадлежности против представителей органов власти и правоохранительных органов с января 2021 года".

Белорусский следственный комитет считает, что он распространил не менее 55 звукозаписей, содержание которых подпадает под статьи Уголовного кодекса.

Мать Дудникова сказала, что он переехал в Минск из-за своей подруги. По ее словам, в Белоруссии он снимал ролики о мультфильмах, видеоиграх и рекламу.

В июле, через 2,5 месяца после ареста, Дудников дал признательные показания и начал сотрудничать со следствием.

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