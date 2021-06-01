Гражданство не спасёт: россиянку Софью Сапегу будут судить в Белоруссии

Софья Сапега, россиянка, арестованная в Минске вместе с белорусским блогером Романом Протасевичем, скорее всего, будет судима в Беларуси, но впоследствии может быть помилована или депортирована.

Так на вопрос журналистов ответил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, перевозивший 126 пассажиров из Греции, был вынужден сделать экстренную остановку в Минске из-за предполагаемой угрозы взрыва. Как только он приземлился, полиция поднялась на борт самолета и арестовала Сапегу вместе с ее бойфрендом Романом Протасевичем, белорусским активистом, который работал в государственных СМИ США и руководил оппозиционным Telegram-каналом Nexta. А в свободное от работы время воевал в неонацистском батальоне "Азов" на Донбассе.

Сапега родилась в России и имеет российское гражданство, но, по словам ее отца, переехала в Белоруссию в возрасте шести лет.

“Я не могу предсказать, как будет развиваться ситуация дальше, потому что есть разные варианты. Решение о помиловании или переводе ее в Россию для дальнейшего отбывания наказания будет принимать глава государства. Нам придется подождать”, - заявил Макей в интервью газете "Коммерсантъ", отметив, что Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии, где живет ее мать.

Минские власти подозревают Сапегу в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии и работе с Телеграмм-каналом "Черная книга", который публиковал в интернете частные сведения о сотрудниках белорусских спецслужб.

Через несколько дней после ее ареста в сети появилась видеозапись, на которой Сапега признается в редактировании канала.

Гражданство не спасёт: россиянку Софью Сапегу будут судить в Белоруссии

“Во всем мире существует правило, что разглашение персональных данных строго запрещено. Это преступление и строго наказывается”, - сказал Макей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Эху Москвы" рассказала о том, какая помощь оказывается консульством РФ российской гражданке.

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