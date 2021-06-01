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Гражданство не спасёт: россиянку Софью Сапегу будут судить в Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Софья Сапега, россиянка, арестованная в Минске вместе с белорусским блогером Романом Протасевичем, скорее всего, будет судима в Беларуси, но впоследствии может быть помилована или депортирована.

Гражданство не спасёт: россиянку Софью Сапегу будут судить в Белоруссии

Так на вопрос журналистов ответил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, перевозивший 126 пассажиров из Греции, был вынужден сделать экстренную остановку в Минске из-за предполагаемой угрозы взрыва. Как только он приземлился, полиция поднялась на борт самолета и арестовала Сапегу вместе с ее бойфрендом Романом Протасевичем, белорусским активистом, который работал в государственных СМИ США и руководил оппозиционным Telegram-каналом Nexta. А в свободное от работы время воевал в неонацистском батальоне "Азов" на Донбассе.

Сапега родилась в России и имеет российское гражданство, но, по словам ее отца, переехала в Белоруссию в возрасте шести лет.

“Я не могу предсказать, как будет развиваться ситуация дальше, потому что есть разные варианты. Решение о помиловании или переводе ее в Россию для дальнейшего отбывания наказания будет принимать глава государства. Нам придется подождать”, - заявил Макей в интервью газете "Коммерсантъ", отметив, что Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии, где живет ее мать.

Минские власти подозревают Сапегу в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии и работе с Телеграмм-каналом "Черная книга", который публиковал в интернете частные сведения о сотрудниках белорусских спецслужб.

Через несколько дней после ее ареста в сети появилась видеозапись, на которой Сапега признается в редактировании канала.

Гражданство не спасёт: россиянку Софью Сапегу будут судить в Белоруссии

“Во всем мире существует правило, что разглашение персональных данных строго запрещено. Это преступление и строго наказывается”, - сказал Макей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Эху Москвы" рассказала о том, какая помощь оказывается консульством РФ российской гражданке.

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Мария Захарова - официальная позиция МИД по Софье Сапеге /@Живой Гвоздь
Автор: Ольга Лебедева
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