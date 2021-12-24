Блогеру дали четыре года колонии за осквернение портрета ветерана в Москве

В Москве вынесен приговор по делу блогера, которого обвиняли в осквернении стенда с портретом ветерана Отечественной войны.

По информации столичной прокуратуры, суд приговорил 19-летнего жителя Подмосковья к четырём годам колонии общего режима. Кроме того, молодому человеку в течение пяти лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.

По данным следствия, ночью 25 ноября 2021 года на Измайловском бульваре Москвы блогер осквернил стенд, посвященный ветерану ВОВ. По информации СМИ, молодой человек помочился на него.

Свои действия блогер снял на мобильный телефон и разместил это видео в одной из соцсетей.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"".

После этого блогер попытался скрыться в Санкт-Петербурге, но был задержан и заключён под стражу.

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