EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Канада примет "болезненное" решение об отзыве своих военных с Украины
Bloomberg: Флот США везёт сниженный природный газ в Европу, цены упали
Ургант обрадовался предложению штрафовать российских футболистов за проигрыши
Пиарщик Смольного назвал артиста Юрия Куклачева "палачом кошек"
МИД: Украина "истерит" по поводу "нападения" РФ из-за невыполненных обещаний
Никиту Джигурду отправили в нокаут
Собчак рассказала, как Канделаки поставила своего протеже во главе ТНТ
В МИД РФ раскритиковали обучение украинских военных западными инструкторами
В Китае оценили пресс-конференцию Владимира Путина

Блогеру дали четыре года колонии за осквернение портрета ветерана в Москве

Происшествия

В Москве вынесен приговор по делу блогера, которого обвиняли в осквернении стенда с портретом ветерана Отечественной войны.

Блогеру дали четыре года колонии за осквернение портрета ветерана в Москве

По информации столичной прокуратуры, суд приговорил 19-летнего жителя Подмосковья к четырём годам колонии общего режима. Кроме того, молодому человеку в течение пяти лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.

По данным следствия, ночью 25 ноября 2021 года на Измайловском бульваре Москвы блогер осквернил стенд, посвященный ветерану ВОВ. По информации СМИ, молодой человек помочился на него.

Свои действия блогер снял на мобильный телефон и разместил это видео в одной из соцсетей.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"".

После этого блогер попытался скрыться в Санкт-Петербурге, но был задержан и заключён под стражу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Презервативы у Вечного огня за 10 000 рублей
Автор: Владимир Васютченко
Последние материалы
Эксперт оценил идею размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов
Блогеру дали четыре года колонии за осквернение портрета ветерана в Москве
Выяснилось, где после развода нашёл приют Григорий Лепс
Канада примет "болезненное" решение об отзыве своих военных с Украины
Bloomberg: Флот США везёт сниженный природный газ в Европу, цены упали
Клубника вместо аспирина, а какао вместо антидепрессанта
Во Львове неизвестный бросил коктейль Молотова в ограду консульства РФ
Ургант обрадовался предложению штрафовать российских футболистов за проигрыши
Пиарщик Смольного назвал артиста Юрия Куклачева "палачом кошек"
МИД: Украина "истерит" по поводу "нападения" РФ из-за невыполненных обещаний
Популярное
Политика. Новости и аналитика
ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста

Руководители стран ЕС потребовали, чтобы глава Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Экономика и бизнес
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Общество
Симоньян о визите ВВС на пресс-конференцию Путина: "Спокойно ходит"
Происшествия
Избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента
Вячеслав Шпаковский Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники Вячеслав Шпаковский Ирина Гусакова Больницы в Афганистане переполнены детьми, умирающими от голода Ирина Гусакова Ирина Шлионская Роман Медокс — мистер Рипли времён декабристов Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе
Мир. Новости мира
Врач, лечивший Трампа от коронавируса: COVID — это биологическое оружие
Главред "Новой газеты" прокомментировал ответ Путина об убийстве Политковской
Политика. Новости и аналитика
Главред "Новой газеты" прокомментировал ответ Путина об убийстве Политковской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников