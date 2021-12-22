Задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края

В Красноярском крае правоохранители задержали вице-спикера регионального Законодательного собрания Сергея Натарова.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, депутата задержали 21 декабря.

"Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - рассказал собеседник агентства.

Согласно его сведениям, Натаров задержан в связи с уголовным делом, возбуждённым ранее в отношении его сына - бывшего советника губернатора Антона Натарова. Его подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на приобретение угля для нужд администрации города Игарки. Фигуранта дела задержали в 2019 году, а потом отправили под домашний арест.

В краевом управлении СКР пока не прокомментировали информацию о задержании вице-спикера Заксобрания.

Сергей Натаров - уроженец Ростова-на-Дону. В 2001-2011 был депутатом Заксобрания Красноярского края, в 2013-2015 годах занимал пост замминистра экономики и регионального развития региона. В 2016 году Натарова избрали депутатом Госдумы от ЛДПР. В 2021 году он вновь стал депутатом Заксобрания Красноярского края, заняв пост вице-спикера.

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