Свердловская учительница дала пощечину школьнику и разорвала его тетрадь

В Березовском Свердловской области учительница во время урока порвала тетрадь школьника и дала ему пощёчину. В Сеть попала видеозапись инцидента.

Судя по кадрам, между педагогом и учеником произошла ссора. При этом школьник обращается к преподавателю на "ты". Многие комментаторы встали на сторону учительницы и отметили, что мальчик ведёт себя неподобающим образом.

Региональная прокуратура намерена выяснить все обстоятельства случившегося и опросить преподавателей школы. После этого правоохранители дадут правовую оценку действиям педагога, поскольку налицо нарушение законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних

В беседе с РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал, что школьник обматерил учительницу, за что она его и ударила. Он отметил, что с высокой долей вероятности на родителей ученика будет заведено административное дело по факту ненадлежащего воспитания ребёнка, а на педагога — за нанесение побоев.