EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гузеева сосватала экс-супругу Бородиной невесту
Проклова о скандальной истории с Табаковым: "Я бы испортила его последние дни"
Григорию Лепсу придётся отдать жене полмиллиарда рублей при разводе
Экономист Колташов прокомментировал жалобы "Роснано" на банки
Зеленский рассказал о военной угрозе со стороны России Макрону и Шольцу
Разин укорил Дробыша за нападки на Киркорова: "Это — подлость и зависть"
Врач Токарев: коронавирус может привести к болезни Паркинсона
Мясников объяснил, надо ли ревакцинироваться, если переболел COVID-19
"Газпром" выполнил все обязательства перед Украиной

В прокуратуре Москвы рассказали, почему ребёнок упал с балкона детского сада

Происшествия

В прокуратуре Москвы рассказали о несчастном случае — на юге столицы ребёнок выпал с балкона частного детского сада, находящегося в квартире жилого дома. Малыш выжил и находится под присмотром врачей, сообщает Москва 24.

В прокуратуре Москвы рассказали, почему ребёнок упал с балкона детского сада

"Мальчику оказывается необходимая медицинская помощь. Установлено, что в указанной квартире предоставлялись платные услуги по дневному уходу за детьми", — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Известно, что ребёнок остался без присмотра воспитателя и вышел на балкон. 43-летняя женщина, присматривающая за детьми, в момент инцидента находилась на кухне.

При этом мама пострадавшего малыша Ольга призналась, что раньше никаких проблем с садом не было. Няня этого учреждения тоже прокомментировала ситуацию. По её словам, в момент произошедшего в саду были две сотрудницы, но ребёнку все же удалось воспользоваться ситуацией и остаться без взрослых.

Одна из жительниц дома вспомнила, как услышала крик и выглянула посмотреть, что случилось.

"Посмотрела в окно, выглянула. Побежал мужчина сюда. Он спросил, что случилось. Ребёнок сказал, что он упал, что его сбросили, он сказал, что с крыши", — рассказала она.

Уточняется, что за двоих детей родители платят детскому саду 10 тысяч рублей в неделю. Среди дополнительных услуг есть даже ежечасный фото и видеоотчёт, однако в договоре есть пункт, что детский сад не несёт ответственности "за каждый синяк и шишку, так как индивидуального присмотра не оказывает".

На данный момент правоохранительные органы разбираются в произошедшем, уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело находится на контроле у прокуратура Москвы.

Ранее в Туве более сотни воспитанников местного кадетского корпуса попали в больницу с симптомами пищевого отравления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

День беззащитных детей
Автор: Валентина Севрюгина
Последние материалы
МИД РФ указал на склонность западных правительств к каннибализму
В прокуратуре Москвы рассказали, почему ребёнок упал с балкона детского сада
Карл Рихтер: Шольц - не Меркель, он скоро войдёт в лагерь разжигателей войны
Гузеева сосватала экс-супругу Бородиной невесту
Проклова о скандальной истории с Табаковым: "Я бы испортила его последние дни"
Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции
Григорию Лепсу придётся отдать жене полмиллиарда рублей при разводе
Экономист Колташов прокомментировал жалобы "Роснано" на банки
Зеленский рассказал о военной угрозе со стороны России Макрону и Шольцу
Разин укорил Дробыша за нападки на Киркорова: "Это — подлость и зависть"
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Любовь Степушова Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему корону дома Романовых носит Елизавета II Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Современные "Павлики Морозовы": правильно ли доносить на родителей? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Украина готовит ЛДНР "море огня" на Новый год?
Новости Украины
Украина готовит ЛДНР "море огня" на Новый год?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников