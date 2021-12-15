В прокуратуре Москвы рассказали, почему ребёнок упал с балкона детского сада

В прокуратуре Москвы рассказали о несчастном случае — на юге столицы ребёнок выпал с балкона частного детского сада, находящегося в квартире жилого дома. Малыш выжил и находится под присмотром врачей, сообщает Москва 24.

"Мальчику оказывается необходимая медицинская помощь. Установлено, что в указанной квартире предоставлялись платные услуги по дневному уходу за детьми", — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Известно, что ребёнок остался без присмотра воспитателя и вышел на балкон. 43-летняя женщина, присматривающая за детьми, в момент инцидента находилась на кухне.

При этом мама пострадавшего малыша Ольга призналась, что раньше никаких проблем с садом не было. Няня этого учреждения тоже прокомментировала ситуацию. По её словам, в момент произошедшего в саду были две сотрудницы, но ребёнку все же удалось воспользоваться ситуацией и остаться без взрослых.

Одна из жительниц дома вспомнила, как услышала крик и выглянула посмотреть, что случилось.

"Посмотрела в окно, выглянула. Побежал мужчина сюда. Он спросил, что случилось. Ребёнок сказал, что он упал, что его сбросили, он сказал, что с крыши", — рассказала она.

Уточняется, что за двоих детей родители платят детскому саду 10 тысяч рублей в неделю. Среди дополнительных услуг есть даже ежечасный фото и видеоотчёт, однако в договоре есть пункт, что детский сад не несёт ответственности "за каждый синяк и шишку, так как индивидуального присмотра не оказывает".

На данный момент правоохранительные органы разбираются в произошедшем, уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело находится на контроле у прокуратура Москвы.

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