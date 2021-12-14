Парень, устроивший взрыв в Серпухове рассказал, что мечтал убивать людей

Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове, пришел в себя и сказал следователям, что мечтал устроить массовое убийство. По его словам, других мотивов у него не было. Как сообщает телеграм-канал Shot, парень учился в этой гимназии. Ранее сообщалось о буллинге и ненависти к педагогам.

Молодой человек рассказал, что думал о нападении давно. В Росгвардии ему отказали в получении лицензии на оружие. Тогда молодой человек начал изготавливать бомбу самостоятельно.

Друг совершившего взрыв — Никита Корчагин - сознался в том, что они делали бомбы вместе. Для это у них было своё "убежище" в лесу. Корчагин слышал от Струженкова заявления об убийстве людей, но не верил в них.

ЧП произошло утром 13 декабря. В результате пострадали 12 человек, в основном это дети. Как отметили в правоохранительных органах, Владислав Струженков "сидел" на компьютерных играх, в том числе шутерах.

Юноша получил тяжёлые ранения, ему ампутировали ногу. Сейчас он находится в реанимации.

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