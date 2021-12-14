EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лещенко недоволен тем, что происходит сегодня в шоу-бизнесе
Зеленский счёл "странными" требования РФ гарантий невступления Украины в НАТО
Симоньян анонсировала зловещий фильм "Враги народа"
Песков: резолюция СБ ООН по климату была полностью неприемлема
Глава Союза потребителей спрогнозировал подорожание яиц и курятины
Песков оценил готовность России к атаке штамма "омикрон"
Российский фильм "Купе номер шесть" номинирован на "Золотой глобус"
Глава ФМБА Скворцова: COVID-19 ускоряет старение организма
В ВОЗ заявили, что мир столкнулся с "цунами" заражений COVID-19

Парень, устроивший взрыв в Серпухове рассказал, что мечтал убивать людей

Происшествия

Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове, пришел в себя и сказал следователям, что мечтал устроить массовое убийство. По его словам, других мотивов у него не было. Как сообщает телеграм-канал Shot, парень учился в этой гимназии. Ранее сообщалось о буллинге и ненависти к педагогам.

Парень, устроивший взрыв в Серпухове рассказал, что мечтал убивать людей

Молодой человек рассказал, что думал о нападении давно. В Росгвардии ему отказали в получении лицензии на оружие. Тогда молодой человек начал изготавливать бомбу самостоятельно.

Друг совершившего взрыв — Никита Корчагин - сознался в том, что они делали бомбы вместе. Для это у них было своё "убежище" в лесу. Корчагин слышал от Струженкова заявления об убийстве людей, но не верил в них.

ЧП произошло утром 13 декабря. В результате пострадали 12 человек, в основном это дети. Как отметили в правоохранительных органах, Владислав Струженков "сидел" на компьютерных играх, в том числе шутерах.

Юноша получил тяжёлые ранения, ему ампутировали ногу. Сейчас он находится в реанимации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дикая расправа в хакасском селе — 5 трупов. Среди жертв — 7-летняя девочка
Автор: Олеся Киреева
Последние материалы
Матузов рассказал о планах Запада на ИГ* и "Аль-Каиду"* в Ливии
Певица Нюша стала мамой во второй раз: пол ребёнка уже известен
Парень, устроивший взрыв в Серпухове рассказал, что мечтал убивать людей
Лещенко недоволен тем, что происходит сегодня в шоу-бизнесе
Зеленский счёл "странными" требования РФ гарантий невступления Украины в НАТО
Симоньян анонсировала зловещий фильм "Враги народа"
Песков: резолюция СБ ООН по климату была полностью неприемлема
Глава Союза потребителей спрогнозировал подорожание яиц и курятины
Песков оценил готовность России к атаке штамма "омикрон"
Российский фильм "Купе номер шесть" номинирован на "Золотой глобус"
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество

Моргенштерн не может забрать свой драгоценный "Кадиллак" с собой в бега, поэтому решил подарить автомобиль одному из своих поклонников.

Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Здоровье
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Мир. Новости мира
Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН
Дмитрий Соколов Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Экономика и бизнес
Глава МИД ФРГ парой фраз взвинтила цены на газ в Европе
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Политика. Новости и аналитика
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников