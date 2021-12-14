Трое детей умерли от отравления в Саратовской области

Обстоятельства гибели троих детей выясняют следователи в Саратовской области.

По информации регионального СУ СКР, 13 декабря медики, прибывшие по вызову в один из домов села Александровка Марксовского района, констатировали смерть трёхлетнего мальчика и пятилетней девочки. Семилетнего мальчика и 23-летнюю тётю детей доставили в больницу и госпитализировали в реанимационное отделение.

Во вторник, 14 декабря, в СУ СКР по Саратовской области сообщили ТАСС о том, что госпитализированный накануне мальчик скончался.

В связи с гибелью детей сотрудники СКР возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным следователей, дети и их тётя отравились неизвестным веществом.

Сообщается, что сотрудники газовой службы обследовали дом, где случилось ЧП, и не выявили опасной для жизни и здоровья концентрации вредных веществ.

В рамках расследования дела планируется провести химическую экспертизу бытовой химии и медикаментов, обнаруженных в доме. Точную причину смерти детей предполагается установить по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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