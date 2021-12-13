Около 3 кг наркотиков изъяли у угрожавшего девушке убийством жителя Подмосковья

Несколько килограммов запрещенных веществ обнаружили правоохранители в одном из общежитий подмосковного города Подольск.

Как сообщили "Вестям Подмосковья" в управлении МВД по Московской области, полицейских вызвали в общежитие, в котором 26-летний житель Подольска избил девушку и угрожал ей убийством.

Правоохранители спасли потерпевшую и задержали подозреваемого в её избиении.

В ходе обыска в комнате мужчины полицейские нашли и изъяли несколько подозрительных свёртков и пакетов. В них оказалось более 2 кг марихуаны, более 700 граммов гашиша, а также 300 граммов амфетамина и 148 таблеток "экстази.

В связи с обнаружением запрещенных веществ в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к незаконному обороту наркотиков". Мужчину заключили под стражу. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту нападения фигуранта дела на девушку.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

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