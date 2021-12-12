Глава СК Бастрыкин поручил доложить о неопознанном объекте в небе близ Сочи

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" сменил курс из-за неопознанного воздушного судна в небе близ Сочи. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента.

Исполняющий обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павел Выменец должен доложить Бастрыкину о всех подробностях случившегося. На борту самолёта находились более 160 человек. Никто из них не пострадал.

Инцидент произошёл 11 декабря. Самолёт "Уральских авиалиний" летел из Екатеринбурга в Сочи, но был вынужден изменить маршрут, чтобы избежать столкновения с неопознанным воздушным объектом.

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