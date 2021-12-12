Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" сменил курс из-за неопознанного воздушного судна в небе близ Сочи. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента.
Исполняющий обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павел Выменец должен доложить Бастрыкину о всех подробностях случившегося. На борту самолёта находились более 160 человек. Никто из них не пострадал.
Инцидент произошёл 11 декабря. Самолёт "Уральских авиалиний" летел из Екатеринбурга в Сочи, но был вынужден изменить маршрут, чтобы избежать столкновения с неопознанным воздушным объектом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник уже успел разочароваться в новом канцлере Германии Олафе Шольце, который начал работать на посту главы германского правительства несколько дней назад.