В Ставрополье мужчина взорвал гранату после конфликта с семьёй

В Ставропольском крае местный житель повздорил с родственниками и взорвал гранату. Правоохранители завели против него уголовное дело.

По данным пресс-службы МВД по региону, полицейским рассказали о семейной ссоре очевидцы. Участковый приехал на место инцидента. Предполагаемый преступник, будучи пьяным, отдал правоохранителю взрывное устройство. После этого злоумышленник взорвал вторую гранату на территории летней кухни.

По информации ведомства, пострадал только гражданин с гранатой. Участковый позвонил в скорую помощь. Предполагаемого преступника госпитализировали. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

"Следственным отделом ОМВД России по Ипатовскому городскому округу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", — сказали представители МВД в беседе с РИА Новости.

Ранее социологи, исследование которых опубликовали в журнале Emotion, выяснили, что пары перестают ссориться по пустякам зачастую спустя несколько десятилетий совместного быта. После этого периода люди относятся к подобным конфликтам с юмором, заявили специалисты.

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