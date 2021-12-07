В Ярославле ФСБ задержало подростка по подозрению в изготовлении бомбы

В Ярославской области 16-летнего подростка задержали по подозрению в изготовлении взрывчатого устройства. По сообщению СК РФ и ФСБ, парень не единожды призывал к "прямым действия" против действующей власти.

Подростка подозревают не только в хранение бомбы и её изготовление, но и вменяют незаконное хранение оружия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, подозреваемого по части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов)", — говорится на сайте регионального Следственного комитета.

По данным следователей, юноша состоял в радикальных экстремистских группах, где напрямую обсуждалось насилие против органов власти и правопорядка. В СК отмечают, что подросток купил все необходимые химические вещества и изготовил взрывчатку, а после хранил её у себя дома.

В настоящее время подозреваемый задержан, следователями решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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