EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков: Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к "нормандской четвёрке"
Сколько лет нестареющей ведущей Первого? Спор разрешили налоговики
Милонов: "Ни жарко ни холодно от того, что Байден не поедет на Олимпиаду"
Любаша отчитала Кудрявцеву за непрофессионализм на съёмках шоу
Юрист Шевцова рассказала, за что штрафуют в Новый год: "Вплоть до тюрьмы"
Глава Оренбуржья может покинуть свой пост
Резников попросил у США оружие, которое предназначалось Афганистану
Нардеп СССР: останься Горбачёв ставропольским комбайнёром, Союз бы жил
Илон Маск: китайская экономика опередит американскую в два раза

В Ярославле ФСБ задержало подростка по подозрению в изготовлении бомбы

Происшествия

В Ярославской области 16-летнего подростка задержали по подозрению в изготовлении взрывчатого устройства. По сообщению СК РФ и ФСБ, парень не единожды призывал к "прямым действия" против действующей власти.

В Ярославле ФСБ задержало подростка по подозрению в изготовлении бомбы

Подростка подозревают не только в хранение бомбы и её изготовление, но и вменяют незаконное хранение оружия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, подозреваемого по части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов)", — говорится на сайте регионального Следственного комитета.

По данным следователей, юноша состоял в радикальных экстремистских группах, где напрямую обсуждалось насилие против органов власти и правопорядка. В СК отмечают, что подросток купил все необходимые химические вещества и изготовил взрывчатку, а после хранил её у себя дома.

В настоящее время подозреваемый задержан, следователями решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Подростки в TikTok начинают подражать казанскому стрелку
Автор: Екатерина Широкова
Последние материалы
В "Листвяжной" обнаружили ещё 13 тел погибших: двоих ищут
Милонов: "Ни жарко ни холодно от того, что Байден не поедет на Олимпиаду"
Деньги исчезли: в вузе Перми во время стрельбы не работала сигнализация
Любаша отчитала Кудрявцеву за непрофессионализм на съёмках шоу
Юрист Шевцова рассказала, за что штрафуют в Новый год: "Вплоть до тюрьмы"
Глава Оренбуржья может покинуть свой пост
Резников попросил у США оружие, которое предназначалось Афганистану
Нардеп СССР: останься Горбачёв ставропольским комбайнёром, Союз бы жил
Илон Маск: китайская экономика опередит американскую в два раза
Жуков: бойкот ОИ американцами — это чистая политика
Популярное
Общество
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья

Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.

Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Мир. Новости мира
Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Анжела Якубовская Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи" Анжела Якубовская Василий Амирджанов В РПЦ назвали инспираторов QR-протестов Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Почему деньги в России называют "бабками" Дмитрий Соколов
Здоровье
ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19
Экономика и бизнес
"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Эврика! - Наука
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников