В Крыму после аварии началась массовая драка

Полицейские разбираются в причинах массовой драки, которая произошла в субботу, 4 декабря, после автомобильной аварии в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым, ДТП зарегистрировали в селе Заречное Симферопольского района. Там столкнулись легковые автомобили "ВАЗ" и Skoda. В результате аварии никто не пострадал.

Чуть позже между водителями разгорелся конфликт, в который вмешались пассажиры машин. Вскоре на дороге началась массовая драка.

"Участники нанесли друг другу телесные повреждения. Позже они обратились в полицию. По факту случившегося организована проверка", — прокомментировали в полиции.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как несколько мужчин на обочине избивают сваленного с ног оппонента. Оставив лежать его на земле, они стали наносить удары другому человеку, находящемуся на проезжей части.