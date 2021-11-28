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408 болельщиков ЦСКА задержаны после матча с "Зенитом"

Происшествия

Массовым задержанием болельщиков ЦСКА закончился воскресный матч армейцев с "Зенитом" на столичном стадионе "ВЭБ-Арена". 

408 болельщиков ЦСКА задержаны после матча с "Зенитом"

Болельщики проигравшего со счётом 2:0 ЦСКА устроили после окончания игры файер-шоу на одной из трибун. 

Как сообщает Спорт-экспресс со ссылкой на правоохранителей, задержаны 408 человек. В том числе и женщины. По словам очевидцев, полиция препровождала всех, кто находился на "вспыхнувшей" трибуне в автозаки.

Как рассказали и московском УМВД, всех задержанных будут проверять на причастность к нарушению правопорядка.

По словам Ашота Хачатурянца, главы РПЛ, лига запросила у полиции отчет по итогам событий после матча ЦСКА — "Зенит":

"Утром будем знать подробности инцидента. Полиция действовала по ситуации, поэтому жёстко. Там была угроза жизни и здоровью граждан. Сейчас разбираются с классом фаеров и дымовых завес. Сложность ещё и в том, что на трибуне камеры не работали".

В ЦСКА пообещали оказать всем задержанным фанатам бесплатную юридическую консультацию.

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Автор: Ольга Лебедева
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