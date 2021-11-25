СМИ: число погибших из-за ЧП на шахте в Кузбассе увеличилось до десяти человек

В Кемеровской области уже десятерых горняков нашли погибшими в шахте "Листвяжной", в которой 25 ноября произошло задымление.

Об увеличении числа жертв инцидента на шахте сообщил информированный источник "Интерфакса".

"По уточнённым данным, погибли 10 человек. Поиски остальных 39 продолжаются", — заявил собеседник агентства.

Согласно сведениям правительства Кемеровской области, в результате инцидента на шахте погибли девять человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

По данным властей региона, из шахты эвакуировали 237 из 285 находившихся в ней горняков.

В спасательных работах в "Листвяжной" задействовано 173 человека и 39 единиц техники.

Как сообщалось ранее, в результате ЧП на шахте в посёлке Грамотеино, в больницы попали 43 пострадавших. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

В связи с произошедшим на "Листвяжной" следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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