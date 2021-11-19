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СМИ: первого замглавы МЧС по Москве заподозрили в получении взятки

Происшествия

Первый замначальника ГУ МЧС РФ по Москве Андрей Мищенко стал фигурантом дела о получении взятки.

СМИ: первого замглавы МЧС по Москве заподозрили в получении взятки

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, сотрудника МЧС подозревают в получении взятки в значительном размере за утверждение паспортов антитеррористической безопасности. Как сообщил источник "Интерфакса", Мищенко, а также начальника отдела антикризисного управления ГУ МЧС РФ по Москве Виктора Самарина задержали.

Согласно сведениям правоохранителей, размер взятки, полученной первым замначальника главка МЧС за выдачу предприятиям паспортов безопасности, составил 70 тысяч рублей. Самарин получил 50 тысяч рублей.

Собеседник агентства рассказал, что, следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных. При этом источник ТАСС сообщил, что Мищенко отпустили после проведения следственных действий.

Официального подтверждения информации о задержании сотрудников МЧС пока нет. Согласно информации ГУ МЧС по Москве, Андрей Мищенко занимает пост первого замначальника главка с июня прошлого года.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова
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