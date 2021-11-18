Министр культуры Крыма попалась на взятке в размере 25 млн рублей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении министра культуры Крыма Арине Новосельской за получение взятки в особо крупном размере.

Правоохранители задержали чиновницу. По данным следствия, в 2018 году бенефициар ООО "Меандр" передал Новосельской 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении строительных работ в ходе реконструкции Крымского государственного центра детского театрального искусства, который находится в Симферополе.

В ближайшее время задержанная будет арестована.

Басманный суд Москвы 19 ноября изберёт меру пресечения министру культуры Крыма.

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