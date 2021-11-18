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Тёща Кокорина объяснила, что её супруг ни на кого не нападал

Происшествия

Ранее СМИ писали о том, что тесть футболиста Александра Кокорина, Руслан Валитов, в подмосковном посёлке совершил нападение на предпринимателя Льва Матвеева. По сообщению самого предпринимателя, Валитов разбил зеркало на его машине и угрожал ему.

Тёща Кокорина объяснила, что её супруг ни на кого не нападал

По словам супруги нападавшего Светланы, обвиняемый росто собирался поговорить с бизнесменом.

По её словам, Валитов не нападал на Матвеева, а пытался остановить нарушавшего скоростной режим бизнесмена:

"Он не нападал, и это видно по камерам. Матвеев носился по территории посёлка со скоростью 90 км в час и чуть не въехал в нашу машину. Руслан выезжал из-за ворот и еле успел затормозить, как тот мимо пронёсся. Матвеев не останавливался даже на полицейских. Он нарушал правила, и мой супруг подъехал с ним поговорить, на что был послан далеко и надолго. Матвеев вёл себя по-хамски, хотя Руслан к нему даже не прикоснулся", — рассказала женщина.

По её словам, единственное, в чём виноват её муж — это в слишком эмоциональной реакции на оскорбления со стороны Матвеева.

"По камерам прекрасно видно, что Руслан подошёл и просто начал говорить. А человек повёл себя по-хамски, обозвал. А вы понимаете, для мужчины это некорректно", — объяснила она.

Тёща Кокорина отметила, что она и её муж не позволяют молодёжи носиться по посёлку на высокой скорости, чтобы никто не пострадал. Она сказала, что Валитов не может отнестить спокойно, когда так грубо нарушают правила и подвергают чужие, в частности, детские жизни опасности.

 

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Тесть Александра Кокорина напал на главу крупной IT-компании Льва Матвеева
Автор: Светлана Нерадовская
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