Журналистов не пустили на заседание об отмене QR-кодов в Татарстане

Верховный суд Татарстана сегодня, 16 ноября, приступил к рассмотрению исков о признании недействующим постановления правительства по QR-кодам. На заседание пришли представители СМИ, однако их попросили удалиться из зала.

По словам судьи, такое решение пришлось принять из-за несоблюдения социальной дистанции. Он рассчитывал, что журналисты не придут на заседание, передаёт "Интерфакс".

Ранее несколько казанцев обратились с иском, в котором потребовали признать незаконным введение QR-кодов в республике с 7 ноября. Они убеждены: постановление направлено на нарушение их конституционных прав.

"Ограничения могут приниматься только федеральным законом, а сегодня данного закона ещё нет, его только внесли в Госдуму", — сказал один из участников инициативной группы.

В суде решат, подлежат ли отмене электронные сертификаты о вакцинации. Сейчас их требуют предъявлять при посещении кафе, ресторанов, фитнес-залов и ТЦ.

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