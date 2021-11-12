Три человека погибли в аварии в Красноярском крае

В Красноярском крае на 67 км дороги "Красноярск-Енисейск" грузовик МАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Последний в результате удара съехал в кювет. Погибли три человека.

Как сообщают Известия, погибшие пассажиры не были пристёгнуты ремнем безопасности. Они скончались на месте от полученных травм.

В салоне всего находилось 5 человек, они ехали с работы домой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Виновному - который еще не известен - грозит до семи лет лишения свободы.

Pravda.ru писала о массовой аварии в Москве. Там столкнулись сразу 16 машин.

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