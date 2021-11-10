Украинского шпиона, собиравшего секретные данные, разоблачили в Крыму

Сотрудники ФСБ разоблачили в Крыму украинского шпиона, который в 2017–2018 годах по заданию киевских властей собирал секретные материалы, в том числе о деятельности службы.

В официальном сообщении ЦОС ФСБ РФ говорится, что мужчина проживал в Ялте и действовал в интересах Службы безопасности Украины.

"Установлено, что житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, в том числе и о сотрудниках Федеральной службы безопасности", — рассказали в ведомстве.

На украинского шпиона возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Специалисты ФСБ уже арестовали подозреваемого. Как пишет «Интерфакс» речь, скорее всего, идёт о бывшем депутате горсовета Ялты Юрии Ломенко.

Власти Украины пока не комментировали этот инцидент.

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