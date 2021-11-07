Более 20 человек подрались в Домодедово

В подмосковном Домодедове произошла массовая драка. Об этом сообщает ГУ МВД Подмосковья.

Ранее в соцсетях стали появляться видео с массовой дракой, в которой принимали участие более 20 человек. Очевидцы сообщали о выстрелах.

Ранее полиция задержала четвёртого участника нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

До этого в московском следственном управлении СКР заявили, что при нападении в Новой Москве была создана угроза жизни и здоровью ребёнка. Четверо неизвестных напали на двоих мужчин, один из которых был с ребёнком, в Новых Ватутинках вечером 4 ноября. Отца мальчика избили.

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