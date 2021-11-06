Россиянин на спор снял флаг Украины со здания и был задержан

В украинской Виннице полиция задержала россиянина, снявшего со здания торгового центра государственный флаг Украины.

"Около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, мужчина взобрался на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников", — сообщает ТАСС, ссылаясь на Нацполицию Украины.

Отмечается, что 35-летний россиянин был пьян.

По данным полиции, россиянин приехал в Винницкую область для встречи с родственниками, а флаг снял на спор.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 296 УК Украины (хулиганство).

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