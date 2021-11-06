Подозреваемых в нападении в Новой Москве обвинят в покушении на убийство

Четверым задержанным подозреваемым в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве будет предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Как пишет газета "Ведомости", ссылаясь на представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову, следствие будет добиваться ареста задержанных.

"С учетом полученных доказательств планируется предъявить обвинения в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе ребенка, и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Иванова.

Ранее полиция задержала четвёртого участника нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

До этого в московском следственном управлении СКР заявили, что при нападении в Новой Москве была создана угроза жизни и здоровью ребёнка. Четверо неизвестных напали на двоих мужчин, один из которых был с ребёнком, в Новых Ватутинках вечером 4 ноября. Отца мальчика избили.

Полиция и СУ СКР столицы завели в связи с происшествием уголовные дела по статье УК РФ "Хулиганство". Их расследованием займутся сотрудники московского следственного управления СК.

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