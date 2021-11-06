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В Свердловской области расстрелявший машину врача и больницу признал свою вину

Происшествия

На Урале правоохранители нашли человека, который обстрелял автомобиль врача COVID-реанимации, а также сам госпиталь.

В Свердловской области расстрелявший машину врача и больницу признал свою вину

Как рассказал руководитель пресс-службы главного управления МВД по региону Валерий Горелых, злоумышленником оказался местный житель. По информации правоохранителей, он признался в содеянном. В доме предполагаемого преступника оказалось оружие, добавил представитель ведомства.

"Полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершённом преступлении и написал явку с повинной", — заявил Горелых, слова которого приводит ТАСС.

Чтобы найти подозреваемого, сотрудники МВД изучили более тысячи владельцев оружия 12-го калибра, поскольку подобные гильзы лежали на месте инцидента, сообщил Горелых. Он также заявил, что предполагаемого преступника допросили. Зачем мужчина обстрелял машину и здание больницы пока неизвестно. Однако есть версия, что у злоумышленника в реанимации скончался близкий человек, таким образом преступник выразил своё горе.

Ранее местные СМИ сообщали, что в автомобиле врача и в госпитале обнаружили следы от пуль. Сам медицинский работник не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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В Свердловской области обстреляли больницу
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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