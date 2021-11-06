На Урале правоохранители нашли человека, который обстрелял автомобиль врача COVID-реанимации, а также сам госпиталь.
Как рассказал руководитель пресс-службы главного управления МВД по региону Валерий Горелых, злоумышленником оказался местный житель. По информации правоохранителей, он признался в содеянном. В доме предполагаемого преступника оказалось оружие, добавил представитель ведомства.
"Полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершённом преступлении и написал явку с повинной", — заявил Горелых, слова которого приводит ТАСС.
Чтобы найти подозреваемого, сотрудники МВД изучили более тысячи владельцев оружия 12-го калибра, поскольку подобные гильзы лежали на месте инцидента, сообщил Горелых. Он также заявил, что предполагаемого преступника допросили. Зачем мужчина обстрелял машину и здание больницы пока неизвестно. Однако есть версия, что у злоумышленника в реанимации скончался близкий человек, таким образом преступник выразил своё горе.
Ранее местные СМИ сообщали, что в автомобиле врача и в госпитале обнаружили следы от пуль. Сам медицинский работник не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Очередная версия на тему "кто заменит Путина на посту президента" от политолога Павла Салина.