Свидетель нападения на мужчину с ребёнком поделился подробностями происшествия

Нападение группы на мужчину с ребёнком в Новой Москве снял и выложил в Интернет Марк Колесников. Он рассказал, какие действия не попали в ролик, а также описал состояние мальчика.

Как объяснил автор видео, на котором агрессивные незнакомцы окружают мужчину, у него всё же получилось договориться решить вопрос завтра в три часа. Пострадавший хотел оградить ребёнка от злоумышленников, не дать ему увидеть избиение. Однако преступников это не волновало.

"После видео они (мужчина и толпа — Прим. ред.) договорились завтра в три. Ребёнок вёл себя отлично, даже не плакал. Но испугался", — отметил Колесников в беседе со "Звездой".

Ранее вечером четвёртого ноября в районе Новые Ватутинки неизвестные атаковали мужчину с маленьким мальчиком. После этого возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Преступникам грозит семь лет лишения свободы. Дело передали в управление Следственного комитета России по Москве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.