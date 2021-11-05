Нападение группы на мужчину с ребёнком в Новой Москве снял и выложил в Интернет Марк Колесников. Он рассказал, какие действия не попали в ролик, а также описал состояние мальчика.
Как объяснил автор видео, на котором агрессивные незнакомцы окружают мужчину, у него всё же получилось договориться решить вопрос завтра в три часа. Пострадавший хотел оградить ребёнка от злоумышленников, не дать ему увидеть избиение. Однако преступников это не волновало.
"После видео они (мужчина и толпа — Прим. ред.) договорились завтра в три. Ребёнок вёл себя отлично, даже не плакал. Но испугался", — отметил Колесников в беседе со "Звездой".
Ранее вечером четвёртого ноября в районе Новые Ватутинки неизвестные атаковали мужчину с маленьким мальчиком. После этого возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Преступникам грозит семь лет лишения свободы. Дело передали в управление Следственного комитета России по Москве.
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