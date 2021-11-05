Дело о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве забрал СКР

Уголовное дело, возбуждённое в связи с нападением на мужчину с ребёнком в Новой Москве, передали в столичное управление СКР. Об этом сообщили в московской прокуратуре

"Уголовное дело по факту хулиганских действий в микрорайоне Новые Ватутинки передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК", — цитирует ведомство ТАСС.

Напомним, вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки группа неизвестных напала на мужчину с ребёнком и избила его.

Видеозапись инцидента была выявлена правоохранителями при мониторинге интернета. По факту нападения полицейские возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство", предусматривающей штраф до 1 млн рублей, до пяти лет принудительных работ или до семи лет лишения свободы.

Ход расследования дело взяли на контроль в руководстве ГУ МВД по Москве.

Правоохранители попросили очевидцев происшествия, а также тех, кто что-либо знает о его участниках, обратиться в ОМВД РФ по району "Коммунарский" (телефон — 8-495-633-32-50).

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