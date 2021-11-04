В московском аэропорту Домодедово таможенники "тормознули" гражданина Узбекистана, который пытался вывезти чуть меньше трёх кг сильнодействующего вещества прегабалин, в среде наркоманов известное под поэтичным названием "лирика".
Как рассказали изданию "Вести Подмосковья" в пресс-службе таможни аэропорта, мужчина собирался лететь в Самарканд и даже прошёл "зелёный коридор". Подвёл багаж: в нём сотрудники таможни нашли 480 блистеров (6 720 капсул) прегабалина.
Успели задержать и сообщника курьера, который привёз "лирику" в аэропорт. Им оказался ещё один гражданин Узбекистана. Теперь они оба надолго "застрянут" в России — заведено дело о контрабанде сильнодействующего вещества группой лиц по предварительному сговору.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.