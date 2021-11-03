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Арестованного по делу о госизмене журналиста Сафронова отправили в карцер

Происшествия

Журналиста и бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене, отправили в карцер СИЗО за нарушение распорядка.

Арестованного по делу о госизмене журналиста Сафронова отправили в карцер

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы, Сафронов попал в карцер за попытку настроить комнатную телеантенну в камере, что запрещено правилами внутреннего распорядка следственного изолятора.

Сообщается, что арестованного отправили в карцер на три дня.

"Для понимания: карцер — стандартная камера, но днём кровать там пристегнута к стене и раскладывается лишь на ночное время — с 22.00 до 6.00", — пояснили в комиссии.

По словам Сафронова, ему не разрешили взять в карцер маску на глаза для сна и переданные ему ранее продукты.

Напомним, советника главы "Роскосмоса", ранее занимавшегося военной и космической тематиками в "Ведомостях" и "Коммерсанте", задержали 7 июля прошлого года. В ФСБ заявили о причастности журналиста к передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО.

В окончательном обвинении Сафронову добавили эпизод о передаче за границу сведений о действиях российских военных в Сирии.

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Что стоит за делом о госизмене Ивана Сафронова?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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