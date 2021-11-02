Журналисту Сафронову добавили обвинение по делу о госизмене

Адвокат Иван Павлов сообщил, что в окончательном обвинении по делу о государственной измене следователи добавили журналисту Ивану Сафронову новый эпизод.

По словам адвоката, СК предварительно установил, что в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некоторые данные о деятельности вооружённых сил России в Сирии, а тот впоследствии переслал информацию в Цюрихский университет Швейцарии и Федеральную разведывательную службу Германии, передаёт "Интерфакс".

Согласно обвинению, за такие материалы Воронин заплатил журналисту 248 долларов.

"По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии", — прокомментировал Павлов.

О завершении расследования дела Сафронова объявили 1 ноября. Летом 2020 года его арестовали и направили в СИЗО. Журналист не признаёт вину ни по одному из пунктов обвинений. Ему вменяют передачу секретных данных о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.

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