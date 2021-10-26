Во Владимирской области в лесу нашли девочку рядом с замёрзшим телом матери

В лесу Владимирской области нашли 10-летнюю девочку рядом с замёрзшим телом матери. Они пропали 24 октября. Их искали сотрудники МЧС, МВД и волонтёры.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, сообщение о том, что в Гусь-Хрустальном местная жительница увела ребёнка в лес, поступило следователям 24 октября в 20:00. На место выехала следственно-оперативная группа.

Женщину и ребёнка искали сотрудники регионального МЧС и МВД России, около 80 волонтёров из Владимирской области и соседних регионов, применялись поисковые собаки, квадрокоптеры, квадроциклы, автомобильная техника и вертолёт.

Лесной массив, в направлении которого ушла женщина с дочерью, разбили на сектора. За каждым закрепили отдельные группы. Их нашли 25 октября.

Девочке оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку.

Ранее Pravda.Ru сообщала о состоянии девочки, найденной в лесу под Смоленском. Полуторагодовалый ребёнок провёл в лесу четверо суток.

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