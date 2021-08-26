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667 россиян погибли в лесах в 2021 году

Общество

Уже стало печальной традицией то, что летом в России внимание общественности буквально приковывается к лесам. Потому что из разных регионов страны приходят сообщения о пожарах, уничтожающих "зеленые лёгкие планеты".

667 россиян погибли в лесах в 2021 году

Но волонтеры из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" знают и о другой опасности, которая подстерегает людей под тенистыми сводами деревьев:

  • только в нынешнем году более пяти тысяч раз поисковики отправлялись в лес на поиски потерявшихся там людей;
  • свыше 600 заявок на поиск в "ЛизаАлерт" получили, начиная с 1 июля; и это не конечная цифра — в одной заявке речь порой идёт о нескольких людях.

Как рассказали в отряде "Известиям", в 2021 году

  • 667 заблудившихся они нашли погибшими,
  • 368 числятся пропавшими без вести.

К слову, по данным статистики поисковиков, всего в 2021 году на территории России они получили 26 374 заявки на поиск "потеряшек". Это на 30% больше, чем в 2020-ом.

"Примерно 80% пропадают в городах, остальные — в лесу. Обычно те, кто заблудился, не заходят в чащу дальше, чем на 3 километра. Выйти сами не могут из-за того, что не умеют ориентироваться. Гибнут же по большей части от переохлаждения, "на втором месте" — обезвоживание и иные причины", — рассказали изданию в отряде.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: По числу заблудившихся в лесу в 2021 году "лидерами" стали Московская, Ивановская, Кемеровская, Тверская и Нижегородская области.

Мобильник спасает. Но не всегда

Россияне уже давно в жизни не могут обходиться без мобильных телефонов. Поход в лес — не исключение. Часто смартфон — единственная "экипировка", например, грибника.

Но и работающий мобильник, по данным "ЛизаАлерт" не всегда помогает найти заблудившегося человека:

  • в 2020-ом у 976 погибших аппарат был включен,
  • с начала 2021-го таких случаев уже 412.

1 июля вступил в силу закон, разрешающий искать "потеряшек" по биллингу сразу после поступления заявления о пропаже. Но и это не всегда помогает.

"Точно "засечь" местоположение телефона почти невозможно, если сотовых вышек в районе поиска мало или они далеко — сигнал слишком слабый получается и указывает лишь на приблизительные район, который может оказаться обширным", — говорит Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России.

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Если заблудился в лесу
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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