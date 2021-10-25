Несколько лет воспитатель детского сада трогал мальчиков "по-дружески" - SHOT

Полицейские задержали воспитателя детского сада из Нижнего Новгорода. По версии следствия, 36-летний мужчина на протяжении нескольких лет домогался мальчиков. Во время сон-часа подозреваемый трогал детей в интимных местах.

Ужасающие подробности времяпрепровождения ребят в детском саду "всплыли" совершенно случайно. Мама одного из воспитанников заметила, что мальчик уделяет большое внимание своим половым органам и всё время трогает.

На замечание, что так нельзя, мальчик спросил: "а почему это можно Андрею Сергеевичу?", пишет Telegram-канал SHOT.

Испуганная мать переговорила с остальными родителями и детьми. Выяснилось, что воспитатель трогает ребят уже долгое время и сказал молчать, потому что так делают "по-дружески".

Как сообщает SHOT, выяснилось, что в детском учреждении подозреваемый работает уже 11 лет и выпустил три группы воспитанников. Руководство заявило, что это всё клевета. Однако неожиданно слова малышей подтвердил бывший 14-летний выпускник воспитателя.

Мужчину задержали, полицейские проводят следственные действия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.