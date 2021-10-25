Полицейские задержали воспитателя детского сада из Нижнего Новгорода. По версии следствия, 36-летний мужчина на протяжении нескольких лет домогался мальчиков. Во время сон-часа подозреваемый трогал детей в интимных местах.
Ужасающие подробности времяпрепровождения ребят в детском саду "всплыли" совершенно случайно. Мама одного из воспитанников заметила, что мальчик уделяет большое внимание своим половым органам и всё время трогает.
На замечание, что так нельзя, мальчик спросил: "а почему это можно Андрею Сергеевичу?", пишет Telegram-канал SHOT.
Испуганная мать переговорила с остальными родителями и детьми. Выяснилось, что воспитатель трогает ребят уже долгое время и сказал молчать, потому что так делают "по-дружески".
Как сообщает SHOT, выяснилось, что в детском учреждении подозреваемый работает уже 11 лет и выпустил три группы воспитанников. Руководство заявило, что это всё клевета. Однако неожиданно слова малышей подтвердил бывший 14-летний выпускник воспитателя.
Мужчину задержали, полицейские проводят следственные действия.
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