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Несколько лет воспитатель детского сада трогал мальчиков "по-дружески" - SHOT

Происшествия

Полицейские задержали воспитателя детского сада из Нижнего Новгорода. По версии следствия, 36-летний мужчина на протяжении нескольких лет домогался мальчиков. Во время сон-часа подозреваемый трогал детей в интимных местах. 

Несколько лет воспитатель детского сада трогал мальчиков "по-дружески" - SHOT

Ужасающие подробности времяпрепровождения ребят в детском саду "всплыли" совершенно случайно. Мама одного из воспитанников заметила, что мальчик уделяет большое внимание своим половым органам и всё время трогает.

На замечание, что так нельзя, мальчик спросил: "а почему это можно Андрею Сергеевичу?", пишет Telegram-канал SHOT. 

Испуганная мать переговорила с остальными родителями и детьми. Выяснилось, что воспитатель трогает ребят уже долгое время и сказал молчать, потому что так делают "по-дружески". 

Как сообщает SHOT, выяснилось, что в детском учреждении подозреваемый работает уже 11 лет и выпустил три группы воспитанников. Руководство заявило, что это всё клевета. Однако неожиданно слова малышей подтвердил бывший 14-летний выпускник воспитателя.

Мужчину задержали, полицейские проводят следственные действия. 

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Автор: Екатерина Широкова
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