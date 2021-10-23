Подмосковный контролёр анализировала суточное видео, чтобы найти ребёнка

В Московской области кассир-контролёр Светлана Тишкина нашла пропавшего ребёнка с особенностями развития с помощью записей с камер видеонаблюдения. Руководители поблагодарили работницу за такой поступок.

В Электрогорске 12-летнему мальчику с инвалидностью помогали социализироваться и с этой целью давали разные задания. Родители поручили ребёнку купить хлеб. Поскольку мальчик долго не возвращался, они позвонили в полицию. Выяснилось, что он любил посещать вокзал и смотреть на поезда.

"Из полиции волонтёрам-поисковикам поступила ориентировка о том, что пропал особенный мальчик, и нас попросили помочь. Начальник прислала мне фото ребёнка и поручила просмотреть записи с камер видеорегистраторов кассиров-контролёров", — объяснила Тишкина интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Она просмотрела суточную видеозапись и смогла найти ребёнка. Он находился на Курском вокзале. Член подмосковной Общественной палаты Мария Большакова одобрила награду для кассира, а также отметила, что инклюзия — это основа безопасной жизни.

Ранее психолог Екатерина Бурмистрова в беседе с Pravda.Ru заявляла, что в России есть проблемы с инклюзией из-за бессознательного страха людей "заразиться", то есть стать "глупым" и "некрасивым".

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