Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

Смертельное ДТП с заказным автобусом, следовавшим из Серова в Екатеринбург, произошло в Свердловской области 22 октября.

Как сообщили в региональном управлении МВД, авария случилась ранним утром на 213-м километре трассы "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов".

Там автобус Iveco, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал на левую обочину дороги и опрокинулся. При этом одного из пассажиров выбросило из салона. Мужчина погиб. Его личность устанавливают правоохранители.

Восемь человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Двое из них находятся в больнице Красноуральска, шестеро — в медучреждении Нижней Туры. Один из пострадавших госпитализирован в реанимацию.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Правоохранители выяснили, что на момент аварии водитель автобуса находился за рулём около двух часов. Дорога в районе места происшествия была мокрой, но не скользкой.

Причины ДТП устанавливаются. Полицейские отрабатывают различные версии инцидента.

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