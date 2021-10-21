Обвинение по делу о ритуальном убийстве подростка предъявили в Рязанской области

Обвинение в ритуальном убийстве 15-летнего подростка предъявили его бывшему отчиму с сожительницей в Рязанской области.

По информации регионального СУ СКР, мужчине и женщине инкриминируется статья «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Подельники заключены под стражу.

Как сообщалось ранее, несовершеннолетний житель Рязанского района пропал 9 октября. Его тело с признаками насильственной смерти правоохранители нашли в лесополосе около деревни Земенки Рязанского района вечером 13 октября.

В связи с гибелью несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве подростка задержали его бывшего отчима 1969 года рождения и женщину 1992 года рождения, являющуюся сожительницей мужчины

По версии следствия, несовершеннолетнего убили у него дома. Злоумышленники нанесли подростку несколько ударов ножом, после чего тело убитого вывезли в лесополосу и спрятали в заброшенном колодце.

В доме подростка и машине его бывшего отчима были обнаружены следы крови жертвы преступления.

Правоохранители полагают, что о версии СКР, убийство подростка было ритуальным. Известно, что обвиняемые в преступлении практиковали оккультизм.

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