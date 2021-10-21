МВД объявило в розыск экс-юриста ФБК* Любовь Соболь

Российские правоохранители объявили в розыск экс-юриста ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь.

"Любовь Соболь 13.09.1987 года рождения разыскивается по статье УК", — цитирует ТАСС информацию из базы данных МВД РФ.

Ранее Соболь была признана виновной по так называемому "санитарному делу". 3 августа Преображенский суд Москвы приговорил её к ограничению свободы на 1,5 года. В частности, Соболь было запрещено покидать Москву и Подмосковье без согласия госорганов.

Вскоре после вынесения приговора осуждённая покинула РФ.

Напомним, "санитарное дело" возбудили в связи с состоявшимися 23 января 2021 года в ряде российских городов несанкционированными митингами в поддержку Навального. Помимо Соболь, по этому делу в январе были задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и ещё восемь человек.

По версии следствия, задержанные в интернете призывали россиян к участию в митингах, чем создавали риск распространения COVID-19. Никто из них фигурантов дела вину в инкриминируемом преступлении не признал.

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