EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Президент Польши напомнил о "реальном призраке российской вооруженной агрессии"
Цукерберга официально обвинили в причастности к утечке данных пользователей
Великобритания не даст денег Украине на развитие
ВОЗ: Пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы
В Турции четверых россиян арестовали из-за подозрений в шпионаже
Дипломат призвал Киев к "развороту на 180": диалог с РФ вместо флирта с НАТО
Новая правящая коалиция Чехии пересмотрит отношения с властями РФ
Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию
Жириновский нашёл объяснение "уродству" памятника молодожёнам в Павлове

МВД объявило в розыск экс-юриста ФБК* Любовь Соболь

Происшествия

Российские правоохранители объявили в розыск экс-юриста ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь.

МВД объявило в розыск экс-юриста ФБК* Любовь Соболь

"Любовь Соболь 13.09.1987 года рождения разыскивается по статье УК", — цитирует ТАСС информацию из базы данных МВД РФ.

Ранее Соболь была признана виновной по так называемому "санитарному делу". 3 августа Преображенский суд Москвы приговорил её к ограничению свободы на 1,5 года. В частности, Соболь было запрещено покидать Москву и Подмосковье без согласия госорганов.

Вскоре после вынесения приговора осуждённая покинула РФ.

Напомним, "санитарное дело" возбудили в связи с состоявшимися 23 января 2021 года в ряде российских городов несанкционированными митингами в поддержку Навального. Помимо Соболь, по этому делу в январе были задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и ещё восемь человек.

По версии следствия, задержанные в интернете призывали россиян к участию в митингах, чем создавали риск распространения COVID-19. Никто из них фигурантов дела вину в инкриминируемом преступлении не признал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ФБК теперь экстремисты: Волков объявил о полной ликвидации "Штабов Навального"
Автор: Владимир Васютченко
Последние материалы
МВД объявило в розыск экс-юриста ФБК* Любовь Соболь
Президент Польши напомнил о "реальном призраке российской вооруженной агрессии"
Цукерберга официально обвинили в причастности к утечке данных пользователей
Великобритания не даст денег Украине на развитие
ВОЗ: Пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы
В Турции четверых россиян арестовали из-за подозрений в шпионаже
Дипломат призвал Киев к "развороту на 180": диалог с РФ вместо флирта с НАТО
Новая правящая коалиция Чехии пересмотрит отношения с властями РФ
Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию
Жириновский нашёл объяснение "уродству" памятника молодожёнам в Павлове
Популярное
Мир. Новости мира
Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса

Специалисты сферы здравоохранения со всего мира обратились с петицией к руководителям стран, которые будут участвовать в конференции по изменению климата (COP26) в Глазго (Шотландия).

Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Общество
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Российский шоу-бизнес
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Политика. Новости и аналитика
Путин подписал указ о введении нерабочих дней
Ирина Гусакова Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана Ирина Гусакова Любовь Степушова "Ковид"-диссидент может стать президентом Франции Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Здоровье
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Здоровье
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Новости Европы
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников