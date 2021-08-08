Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию

Третьего августа юрист запрещённой в России организации ФБК* Любовь Соболь по решению Преображенского суда Москвы была приговорена по "санитарному делу" (236 УК РФ "Подстрекательство к нарушению санитарных норм") к 1,5 годам ограничения свободы.

Ей было запрещено выезжать за пределы административного округа, в котором она проживает, а также выходить из дома с 22 часов вечера до 6 утра.

До того, как приговор вступил в силу, Соболь удалось добраться до аэропорта "Внуково" и сесть на самолёт рейсом до Стамбула, где она совершила пересадку. Конечный пункт её направления пока неизвестен, сообщает URA. RU.

"Санитарное дело" началось после того, как юрист запрещённой в России организации ФБК* проигнорировала ограничения, в соответствии с которыми массовые мероприятия, из-за возможной угрозы распространения COVID-19, были запрещены. Соболь организовала несколько незаконных митингов в поддержку главы ФБК* Алексея Навального.

По некоторым данным, одно из подобных мероприятий посетили порядка 20 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

* - ФБК* — запрещённая в России экстремистская организация.

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