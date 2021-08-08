EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
В Москве проведут два бессрочных рейда по проверке мигрантов
Дмитрий Песков возразил американскому посольству по делу Baring Vostok
"Ну, пошла жара!" — Волочкова в прозрачном мокром платье взорвала аккаунт
Татьяна Буланова обратилась в ЦИК за помощью
"Не верю… потом слёзы": Утяшева отреагировала на проигрыш российской гимнастки
Золотая медалистка Олимпиады оказалась сотрудницей Кремля
Бывшая сотрудница Москонцерта раскрыла тайну Сенчиной
"Недосягаемые!": российские синхронистки взяли золото на Олимпиаде в Токио

Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию

Политика

Третьего августа юрист запрещённой в России организации ФБК* Любовь Соболь по решению Преображенского суда Москвы была приговорена по "санитарному делу" (236 УК РФ "Подстрекательство к нарушению санитарных норм") к 1,5 годам ограничения свободы.

Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию

Ей было запрещено выезжать за пределы административного округа, в котором она проживает, а также выходить из дома с 22 часов вечера до 6 утра.

До того, как приговор вступил в силу, Соболь удалось добраться до аэропорта "Внуково" и сесть на самолёт рейсом до Стамбула, где она совершила пересадку. Конечный пункт её направления пока неизвестен, сообщает URA. RU.

"Санитарное дело" началось после того, как юрист запрещённой в России организации ФБК* проигнорировала ограничения, в соответствии с которыми массовые мероприятия, из-за возможной угрозы распространения COVID-19, были запрещены. Соболь организовала несколько незаконных митингов в поддержку главы ФБК* Алексея Навального.

По некоторым данным, одно из подобных мероприятий посетили порядка 20 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

* - ФБК* — запрещённая в России экстремистская организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ФБК, штабы, «Умное голосование» — суд приостановил работу организаций, связанных с Навальным
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Россия стала пятой в зачёте ОИ: не хватило медалей гимнасток
Кандидату от "Родины" Колосу грозит снятие с выборов
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Власти готовятся к реакции на результаты выборов
Президент Абхазии почтил память погибших в конфликте с Грузией
Эксперты подвели итоги прошедшего в Москве тестирования системы ДЭГ
Украинскую легкоатлетку Ярославу Могучих раскритиковали за фото с россиянкой
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
В Москве проведут два бессрочных рейда по проверке мигрантов
Дмитрий Песков возразил американскому посольству по делу Baring Vostok
Популярное
Общество
Золотая медалистка Олимпиады оказалась сотрудницей Кремля

Трёхкратная олимпийская чемпионка, по словам представителей администрации президента РФ, прервала свою работу в Кремле, чтобы поучаствовать в Олимпиаде в Токио.

Золотая медалистка Олимпиады оказалась сотрудницей Кремля
"Не верю… потом слёзы": Утяшева отреагировала на проигрыш российской гимнастки
Российский шоу-бизнес
"Не верю… потом слёзы": Утяшева отреагировала на проигрыш российской гимнастки
Здоровье
В России найден суперзаражатель COVID-19. Что он сделал?
Общество
Украина готовится к голодному бунту безработных
Василий Амирджанов Власти готовятся к реакции на результаты выборов Василий Амирджанов Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
"Ну, пошла жара!" — Волочкова в прозрачном мокром платье взорвала аккаунт
Политика. Новости и аналитика
Фадеев обрушился на Зеленского за цитату из Геббельса
Что мужчинам и женщинам не нравится во внешности друг друга
Красота
Что мужчинам и женщинам не нравится во внешности друг друга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников