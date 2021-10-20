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Тюменский боксёр убил напавшего на него медведя

Происшествия

Дикий медведь напал на троих местных жителей в Уватском районе Тюменской области. Животное убило одного мужчину и погибло в схватке с тюменским боксёром Ильёй Медведевым.

Инцидент произошёл в Уватском районе. На троих рыбаков набросился медведь. 48-летний мужчина погиб на месте от лап хищника. После этого медведь напал на 23-летнего молодого человека, который успел выхватить нож и зарезать зверя. Илья Медведев получил серьёзные раны и был доставлен в больницу 41-летним рыбаком, который не пострадал. В настоящее время пациент находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Илья Медведев является мастером спорта по боксу.

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Медведь съел рыбака
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
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